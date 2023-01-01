Биография

Американская актриса Анна Фэрис прославилась ролями в молодежных комедиях. В более зрелом возрасте «звезда» перешла к совершенно новому амплуа. Будущая знаменитость родилась в Балтиморе в семье преподавателей. Анна стала выступать на профессиональной театральной сцене в возрасте 9 лет. Она играла в местном театре небольшую роль и получала зарплату. В старшей школе Фэрис снималась в любительских и малобюджетных фильмах, что позволило ей накопить профессиональный опыт. Прорывным для девушки был 2000 год. Она получила роль в «Очень страшном кино». Пародийная комедия стала хитом проката, а сама Фэрис – узнаваемой актрисой. Список фильмов Анны Фэрис стал быстро расти. Она снялась в комедиях «Цыпочка», «Просто друзья», «Моя супер-бывшая», а также в трех продолжениях «Очень страшного кино». Хотя Анна известна как комедийная актриса, в ее фильмографии присутствуют и драматические роли – например, в фильмах «Горбатая гора», «Трудности перевода» и «Обреченные сердца». В 2013 году началась новая глава в карьере актрисы. Фэрис присоединилась к проекту «Мамочка», где ей досталась роль разведенной матери двоих детей, страдающей от зависимостей. Драматически-комедийный сериал имеет огромную популярность в США. О личной жизни Анна Фэрис предпочитает не распространяться. Актриса была замужем за коллегой Крисом Прэттом, но союз распался в 2017 году. Бывшие супруги воспитывают сына.