Все, что нужно знать о путешествиях во времени (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Трое друзей выпивают пиво в пабе. Рэй, один из них, знакомится с девушкой, которая утверждает, что является путешественницей во времени, и восторгается свершениями Рэя, которые он должен сотворить в будущем. Рэй считает это хитрым розыгрышем и рассказывает о встрече своим друзьям.

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