Все, что нужно знать о путешествиях во времени (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.42009, Frequently Asked Questions About Time Travel
Фантастика, Комедии79 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Сюжет
Трое друзей выпивают пиво в пабе. Рэй, один из них, знакомится с девушкой, которая утверждает, что является путешественницей во времени, и восторгается свершениями Рэя, которые он должен сотворить в будущем. Рэй считает это хитрым розыгрышем и рассказывает о встрече своим друзьям.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ГКРежиссёр
Гарет
Карривик
- Актёр
Крис
О’Дауд
- МВАктёр
Марк
Вуттон
- ДЛАктёр
Дин
Леннокс Келли
- Актриса
Анна
Фэрис
- ММАктриса
Мередит
МакНейл
- РГАктёр
Рэй
Гарднер
- НИАктёр
Ник
Ивэнс
- АНАктёр
Артур
Найтингейл
- ПААктёр
Пол
Адамс
- ДААктёр
Дарио
Аттанасио
- ДМСценарист
Джэми
Матисон
- НППродюсер
Нил
Пеплоу
- СКХудожница
Стефани
Колли
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- ДПОператор
Джон
Парду
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл