Все, что нужно знать о путешествиях во времени
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Все, что нужно знать о путешествиях во времени

Все, что нужно знать о путешествиях во времени (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.42009, Frequently Asked Questions About Time Travel
Фантастика, Комедии79 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Сюжет

Трое друзей выпивают пиво в пабе. Рэй, один из них, знакомится с девушкой, которая утверждает, что является путешественницей во времени, и восторгается свершениями Рэя, которые он должен сотворить в будущем. Рэй считает это хитрым розыгрышем и рассказывает о встрече своим друзьям.
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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Все, что нужно знать о путешествиях во времени»

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