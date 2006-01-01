Моя супер-бывшая (фильм, 2006) смотреть онлайн

Мягкохарактерный архитектор разрывает отношения со своей нервной девушкой, обладающей сверхспособностями. Теперь ему не избежать ее мести. Фильм «Моя супер-бывшая» — супергеройская романтическая комедия с Умой Турман от режиссера «Охотников за привидениями» Айвена Райтмана.



Архитектор Мэтт не ожидал, что его с виду интеллигентная девушка Дженни окажется супергероиней, в свободное от бытовых проблем время спасающей жителей Нью-Йорка. Однако причиной их разрыва послужило вовсе не это, а ее сложный характер и ревность, из-за которых их отношения стали невыносимыми. Но когда Мэтт бросает Дженни, она делает все, что в ее суперсилах, чтобы превратить его жизнь в кошмар. Чтобы остановить разъяренную героиню, Мэтту придется принять помощь ее главного врага, профессора Бедлама.



