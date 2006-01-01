Моя супер-бывшая (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Мягкохарактерный архитектор разрывает отношения со своей нервной девушкой, обладающей сверхспособностями. Теперь ему не избежать ее мести. Фильм «Моя супер-бывшая» — супергеройская романтическая комедия с Умой Турман от режиссера «Охотников за привидениями» Айвена Райтмана.
Архитектор Мэтт не ожидал, что его с виду интеллигентная девушка Дженни окажется супергероиней, в свободное от бытовых проблем время спасающей жителей Нью-Йорка. Однако причиной их разрыва послужило вовсе не это, а ее сложный характер и ревность, из-за которых их отношения стали невыносимыми. Но когда Мэтт бросает Дженни, она делает все, что в ее суперсилах, чтобы превратить его жизнь в кошмар. Чтобы остановить разъяренную героиню, Мэтту придется принять помощь ее главного врага, профессора Бедлама.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
- Режиссёр
Айвен
Райтман
- Актриса
Ума
Турман
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актриса
Анна
Фэрис
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- Актриса
Эдди
Иззард
- Актёр
Стелио
Саванте
- МИАктёр
Майк
Иорио
- МКАктёр
Марк
Консуэлос
- ВСАктриса
Ванда
Сайкс
- МЭАктриса
Маргарет
Энн Флоренс
- ДПСценарист
Дон
Пэйн
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Гэвин
Полон
- Продюсер
Билл
Карраро
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ЛДХудожница
Лаура
Джин Шеннон
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ТККомпозитор
Тедди
Кастелуччи