Биография

Айвен Райтман – режиссер, продюсер, сценарист. Известен зрителям как создатель ярких фильмов комедийного жанра. Имеет звезду на голливудской «Аллее Славы». Будущий кинематографист родился в 1946 году в Чехословакии. В военные годы из-за еврейского происхождения его матери пришлось пережить тяжелые испытания в концлагере Освенцим, а отец состоял в подпольных рядах сопротивления. Когда маленькому Айвену исполнилось 4 года, семья переехала в Канаду и обосновалась в Торонто. Образование он получил в Oakwood Collegiate. В юности Райтман был участником вокального коллектива Twintone Four. После колледжа он продолжил обучение в Университете Макмастера. В 1969 г. ему была присвоена степень бакалавра. Во время учебы он снимал короткометражные ленты и занимался продюсированием. В 1968 г. был снят дебютный короткометражный фильм Айвена Райтмана «Orientation». Полнометражный проект «Рыжая леди» он выпустил в 1971 г., а в 1973 г. представил зрителям ленту «Девушки-каннибалы». Среди многочисленных работ режиссера и продюсера наиболее известными стали комедийные фильмы «Охотники за привидениями», «Детсадовский полицейский», «Близнецы», Джуниор», «Больше, чем секс». Свой продюсерский талант он продемонстрировал более чем в 70 кинолентах, в числе которых «Бетховен», «Стой! Или моя мама будет стрелять», «Евротур» и другие.