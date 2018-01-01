Wink
Моя супер-бывшая
Актёры и съёмочная группа фильма «Моя супер-бывшая»

Режиссёры

Айвен Райтман

Айвен Райтман

Ivan Reitman
Режиссёр

Актёры

Ума Турман

Ума Турман

Uma Thurman
АктрисаJenny Johnson / G-Girl
Люк Уилсон

Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрMatt Saunders
Анна Фэрис

Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаHannah Lewis
Рэйн Уилсон

Рэйн Уилсон

Rainn Wilson
АктёрVaughn Haige
Эдди Иззард

Эдди Иззард

Eddie Izzard
АктрисаProfessor Bedlam / Barry
Стелио Саванте

Стелио Саванте

Stelio Savante
АктёрLeo
Майк Иорио

Майк Иорио

Mike Iorio
АктёрLenny
Марк Консуэлос

Марк Консуэлос

Mark Consuelos
АктёрSteve Velard
Ванда Сайкс

Ванда Сайкс

Wanda Sykes
АктрисаCarla Dunkirk
Маргарет Энн Флоренс

Маргарет Энн Флоренс

Margaret Anne Florence
АктрисаShapely Bartender

Сценаристы

Дон Пэйн

Дон Пэйн

Don Payne
Сценарист

Продюсеры

Арнон Милчен

Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер
Гэвин Полон

Гэвин Полон

Gavin Polone
Продюсер
Билл Карраро

Билл Карраро

Bill Carraro
Продюсер

Актёры дубляжа

Ольга Плетнёва

Ольга Плетнёва

Актриса дубляжа
Алексей Иващенко

Алексей Иващенко

Актёр дубляжа
Людмила Шувалова

Людмила Шувалова

Актриса дубляжа
Пётр Иващенко

Пётр Иващенко

Актёр дубляжа
Вадим Андреев

Вадим Андреев

Актёр дубляжа

Художники

Лаура Джин Шеннон

Лаура Джин Шеннон

Laura Jean Shannon
Художница

Монтажёры

Шелдон Кан

Шелдон Кан

Sheldon Kahn
Монтажёр

Операторы

Дон Бёрджесс

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Тедди Кастелуччи

Тедди Кастелуччи

Teddy Castellucci
Композитор