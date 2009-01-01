Элвин и бурундуки 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
«Элвин и бурундуки 2» (2009) — это семейный музыкальный комедийный фильм, продолжение приключений трех бурундуков — Элвина, Саймона и Теодора, которые становятся известными поп-исполнителями и даже снимаются в видеоклипах.
Во второй части у бурундуков появляются соперники — прекрасные и талантливые говорящие бурундучихи. Им помогает бывший музыкальный продюсер бурундуков, которого волнуют только деньги, а не его подопечные, а тем временем бурундуки настроились на романтический лад… Смогут ли Элвин и бурундуки завоевать любовь таких красивых девчонок?
Если вы ищете веселое, добродушное кино, которое зарядит вас позитивом, фильм «Элвин и бурундуки 2» не подведет. Это история о том, как даже самые маленькие герои могут петь громче всех.
Элвин и бурундуки 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Бетти
Томас
- Актёр
Закари
Ливай
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- Актёр
Джесси
МакКартни
- Актриса
Эми
Полер
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- УМАктриса
Уэнди
Мэлик
- РБСценарист
Росс
Багдасарян
- Продюсер
Росс
Багдасарян мл.
- Продюсер
Дженис
Карман
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- БДХудожник
Бо
Джонсон
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- ЭБОператор
Энтони
Б. Ричмонд
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман