Элвин и бурундуки 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

«Элвин и бурундуки 2» (2009) — это семейный музыкальный комедийный фильм, продолжение приключений трех бурундуков — Элвина, Саймона и Теодора, которые становятся известными поп-исполнителями и даже снимаются в видеоклипах.



Во второй части у бурундуков появляются соперники — прекрасные и талантливые говорящие бурундучихи. Им помогает бывший музыкальный продюсер бурундуков, которого волнуют только деньги, а не его подопечные, а тем временем бурундуки настроились на романтический лад… Смогут ли Элвин и бурундуки завоевать любовь таких красивых девчонок?



Если вы ищете веселое, добродушное кино, которое зарядит вас позитивом, фильм «Элвин и бурундуки 2» не подведет. Это история о том, как даже самые маленькие герои могут петь громче всех.



