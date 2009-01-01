Элвин и бурундуки 2
Wink
Детям
Элвин и бурундуки 2

Элвин и бурундуки 2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.22009, Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel
Семейный, Мюзикл84 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

«Элвин и бурундуки 2» (2009) — это семейный музыкальный комедийный фильм, продолжение приключений трех бурундуков — Элвина, Саймона и Теодора, которые становятся известными поп-исполнителями и даже снимаются в видеоклипах.

Во второй части у бурундуков появляются соперники — прекрасные и талантливые говорящие бурундучихи. Им помогает бывший музыкальный продюсер бурундуков, которого волнуют только деньги, а не его подопечные, а тем временем бурундуки настроились на романтический лад… Смогут ли Элвин и бурундуки завоевать любовь таких красивых девчонок?

Если вы ищете веселое, добродушное кино, которое зарядит вас позитивом, фильм «Элвин и бурундуки 2» не подведет. Это история о том, как даже самые маленькие герои могут петь громче всех.

Элвин и бурундуки 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Фэнтези
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки 2»