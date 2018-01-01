Wink
Элвин и бурундуки 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки 2»

Режиссёры

Бетти Томас

Betty Thomas
Режиссёр

Актёры

Закари Ливай

Zachary Levi
АктёрToby
Дэвид Кросс

David Cross
АктёрIan
Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрDave
Джастин Лонг

Justin Long
АктёрAlvin
Мэттью Грей Гублер

Matthew Gray Gubler
АктёрSimon
Джесси МакКартни

Jesse McCartney
АктёрTheodore
Эми Полер

Amy Poehler
АктрисаEleanor
Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаJeanette
Кристина Эпплгейт

Christina Applegate
АктрисаBrittany
Уэнди Мэлик

Wendie Malick
АктрисаDr. Rubin

Сценаристы

Росс Багдасарян

Ross Bagdasarian
Сценарист

Продюсеры

Росс Багдасарян мл.

Ross Bagdasarian Jr.
Продюсер
Дженис Карман

Janice Karman
Продюсер
Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер

Актёры дубляжа

Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа

Художники

Бо Джонсон

Bo Johnson
Художник

Монтажёры

Мэтт Фридман

Matt Friedman
Монтажёр

Операторы

Энтони Б. Ричмонд

Anthony B. Richmond
Оператор

Композиторы

Дэвид Ньюман

David Newman
Композитор