Элвин и бурундуки 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Элвин с братьями, их подруги-бурундучихи, а также Дэйв и Ян Хоук попадают на необитаемый остров. Фильм «Элвин и бурундуки 3» — продолжение популярной франшизы с песнями, танцами и экзотическими видами.
Шестеро бурундуков вместе Дэйвом Севиллом отправляются в путешествие на шикарном круизном лайнере. Несмотря на все попытки, Дэйв не может уследить за проделками Элвина и компании. За ними начинает пристально следить и бывший продюсер Ян Хоук, работающий на корабле начальником безопасности. Когда Элвин с друзьями улетает с палубы на воздушном змее, Дэйву и Яну ничего не остается, кроме как отправиться им на выручку. Так все они попадают на таинственный остров, который на первый взгляд кажется необитаемым. Теперь им придется постараться выбраться оттуда.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Митчелл
- Актёр
Джейсон
Ли
- Актёр
Дэвид
Кросс
- Актриса
Дженни
Слейт
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- Актёр
Джесси
МакКартни
- Актриса
Эми
Полер
- Актриса
Анна
Фэрис
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Алан
Тьюдик
- РБСценарист
Росс
Багдасарян
- Сценарист
Дженис
Карман
- Продюсер
Дженис
Карман
- Продюсер
Росс
Багдасарян мл.
- НАПродюсер
Нил
А. Мачлиз
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ТЭОператор
Томас
Э. Экермен
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо