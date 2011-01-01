Элвин и бурундуки 3 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Элвин с братьями, их подруги-бурундучихи, а также Дэйв и Ян Хоук попадают на необитаемый остров. Фильм «Элвин и бурундуки 3» — продолжение популярной франшизы с песнями, танцами и экзотическими видами.



Шестеро бурундуков вместе Дэйвом Севиллом отправляются в путешествие на шикарном круизном лайнере. Несмотря на все попытки, Дэйв не может уследить за проделками Элвина и компании. За ними начинает пристально следить и бывший продюсер Ян Хоук, работающий на корабле начальником безопасности. Когда Элвин с друзьями улетает с палубы на воздушном змее, Дэйву и Яну ничего не остается, кроме как отправиться им на выручку. Так все они попадают на таинственный остров, который на первый взгляд кажется необитаемым. Теперь им придется постараться выбраться оттуда.



Присоединяйтесь к их приключениям и смотрите фильм «Элвин и бурундуки 3» в подписке Amediateka на Wink.



Элвин и бурундуки 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.