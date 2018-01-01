Wink
Детям
Элвин и бурундуки 3
Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки 3»

Актёры и съёмочная группа фильма «Элвин и бурундуки 3»

Режиссёры

Майк Митчелл

Майк Митчелл

Mike Mitchell
Режиссёр

Актёры

Джейсон Ли

Джейсон Ли

Jason Lee
АктёрDave
Дэвид Кросс

Дэвид Кросс

David Cross
АктёрIan
Дженни Слейт

Дженни Слейт

Jenny Slate
АктрисаZoe
Джастин Лонг

Джастин Лонг

Justin Long
АктёрAlvin
Мэттью Грей Гублер

Мэттью Грей Гублер

Matthew Gray Gubler
АктёрSimon
Джесси МакКартни

Джесси МакКартни

Jesse McCartney
АктёрTheodore
Эми Полер

Эми Полер

Amy Poehler
АктрисаEleanor
Анна Фэрис

Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаJeanette
Кристина Эпплгейт

Кристина Эпплгейт

Christina Applegate
АктрисаBrittany
Алан Тьюдик

Алан Тьюдик

Alan Tudyk
АктёрSimone

Сценаристы

Росс Багдасарян

Росс Багдасарян

Ross Bagdasarian
Сценарист
Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Сценарист

Продюсеры

Дженис Карман

Дженис Карман

Janice Karman
Продюсер
Росс Багдасарян мл.

Росс Багдасарян мл.

Ross Bagdasarian Jr.
Продюсер
Нил А. Мачлиз

Нил А. Мачлиз

Neil A. Machlis
Продюсер
Арнон Милчен

Арнон Милчен

Arnon Milchan
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа

Художники

Дон Макколей

Дон Макколей

Don Macaulay
Художник

Операторы

Томас Э. Экермен

Томас Э. Экермен

Thomas E. Ackerman
Оператор

Композиторы

Марк Мазерсбо

Марк Мазерсбо

Mark Mothersbaugh
Композитор