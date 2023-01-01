Биография

Тика Самптер — американская актриса, телеведущая и продюсер. Родилась в Куинсе 20 июня 1980 года. В старшей школе активно занималась чирлидингом. После выпуска из нее поступила на факультет телевизионных коммуникаций Мэримаунтского колледжа в Манхэттене. Свою карьеру начинала в качестве модели, снимаясь для журналов и рекламных роликов. Также она подрабатывала официанткой. В 2004 году Тику пригласили вести реалити шоу Best Friend's Date, что дало ей первую известность среди телезрителей. Позднее она вышла замуж за своего коллегу, актера Николаса Джеймса. Как актриса Тика Самптер дебютировала в 2005 году, появившись в телесериале «Одна жизнь, чтобы жить». За эту работу была номинирована на премию NAACP Image. Первым полнометражным фильмом с участием актрисы стал проект «Братство танца: Возвращение домой». Чуть позже ее пригласили на небольшую роль в рейтинговый сериал «Сплетница». Сыграла в картине «Мой мужчина — неудачник». Участвовала в озвучке мультфильма «Крайний космос». Исполнила одну из главных ролей в картине «Андердоги». Также она известна своими появлениями в проектах из франшизы «Соник в кино».