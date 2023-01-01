Биография

Дженнифер Криттенден — американский сценарист и продюсер. Обладательница двух премий Humanitas Prize и номинантка пяти премий «Эмми». Родилась в Калифорнии 29 августа 1969 года. Будущая кинодеятельница получила образование в школе Thacher в Калифорнии. Окончила Уэслианский университет в 1992 году, изучала писательскую программу для начинающих в 20th Century Fox. Свою писательскую карьеру Дженнифер начала в мультсериале «Симпсоны», для которого написала пять эпизодов. С тех пор она работала над телевизионными сериалами «Шоу Дрю Кэри», «Сайнфелд», «Все любят Рэймонда», «Брэм и Элис», «Новые приключения старой Кристин», «Вице-президент» и «Развод». Как продюсер Дженнифер Криттенден известна по таким проектам, как сериалы «Сайнфелд», «Шоу Дрю Кэри», «Все любят Рэймонда», «Брэм и Элис», «Задержка в развитии», «Новые приключения старой Кристин», «Вице-президент», «Мы — мужчины», «Развод» и «Мой питомец — псих».