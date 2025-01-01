Фильм Материалистка

«Материалистка» (2025) — мелодраматическая история от постановщицы «Прошлых жизней» с Дакотой Джонсон, Педро Паскалем и Крисом Эвансом. Проект студии A24 и независимых продюсеров.



Люси — опытный брачный агент, который соединяет чужие судьбы, но сама остается холостячкой. После девяти удачных браков для клиентов, она сталкивается с двумя мужчинами: успешным миллионером Гарри, символом материального комфорта, и бывшим бойфрендом Джоном, артистом с душой, но без перспектив. В душе прагматичной героини разгорается выбор, который ставит под сомнение всю систему ценностей Люси — от рационального расчета до желания настоящей любви и спонтанности. Селин Сон тонко исследует отношения через призму капитализма и эмоций, без осуждения героев, но с глубоким пониманием их мотиваций.



Готовы увидеть современную версию романтических комедий из нулевых? Каков будет итог на этот раз и так ли он очевиден? «Материалистка» — фильм 2025 года, который можно увидеть на большом экране. Купить билет на сеанс можно через сервис «Яндекс. Афиша», перейти по ссылке можно со страницы фильма на Wink.



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