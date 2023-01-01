Биография

Джон Корбетт — американский актер. Родился в Западной Вирджинии 9 мая 1961 года. После школы несколько лет работал на заводе в Калифорнии, но жизнь свою всегда хотел связать со сценой и кино. Поэтому после работы занимался на курсах актерского мастерства. В какой-то момент педагоги посоветовали ему переехать в Голливуд и начать там свою карьеру. Первые время Корбетт снимался в рекламе. В кино он дебютировал в 26 лет. Широкую известность Джону Корбетту принесла роль в сериале «Секс в большом городе». В большом кино о нем заговорили после выхода на экраны комедий «Моя большая греческая свадьба» и «Интуиция». Среди других кинопроектов с участием актера — «Северная сторона», «Тумстоун: Легенда дикого запада», «Модная мамочка», «Путешествие на Луну 3D», «Короли улиц», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Родители», «Мата Хари», «Всем парням, которых я любила», «И просто так» и «Целую, Китти».