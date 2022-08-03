Пес-призрак: путь самурая
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Пес-призрак: путь самурая

Пес-призрак: путь самурая (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.51999, Ghost Dog: The Way of the Samurai
Драма, Криминал111 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

«Пес-призрак» — загадочный воин, подчинивший свою жизнь древним законам чести Самураев. Он безропотно служит своему хозяину, когда-то спасшему ему жизнь. Таинственный убийца-одиночка убирает с дороги врагов своего господина.

Страна
США, Германия, Франция, Япония
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb