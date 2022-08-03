Пес-призрак: путь самурая (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.51999, Ghost Dog: The Way of the Samurai
Драма, Криминал111 мин18+
Фильм в подписке «viju+»
О фильме
«Пес-призрак» — загадочный воин, подчинивший свою жизнь древним законам чести Самураев. Он безропотно служит своему хозяину, когда-то спасшему ему жизнь. Таинственный убийца-одиночка убирает с дороги врагов своего господина.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Джим
Джармуш
- Актёр
Форест
Уитакер
- ДТАктёр
Джон
Торми
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- Актёр
Ричард
Портноу
- ТВАктриса
Триша
Весси
- ГСАктёр
Генри
Сильва
- ДРАктёр
Джин
Руффини
- ГФАктёр
Гэри
Фармер
- ФААктёр
Фрэнк
Адонис
- Сценарист
Джим
Джармуш
- РГПродюсер
Ричард
Гюэ
- Продюсер
Джим
Джармуш
- ДАХудожник
Джон
А. Данн
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- РМОператор
Робби
Мюллер