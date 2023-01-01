Биография

Ричард Портноу – актер кино, телевидения и дубляжа, продюсер, родился 26 января 1947 года. Фильмография насчитывает более 150 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в фильмах «Доброе утро, Вьетнам», «Семь», «Законопослушный гражданин», «Крестная мать», «Сердце и души» и др. Свою кинокарьеру начал в 1980 году. Дебютным фильмом Ричарда Портноу стала музыкальная комедия «Техперсонал». Затем актер снимался в сериалах «Американский театр», «Она написала убийство», «Умник». В 1987 году на экраны вышла комедийная кинолента «Доброе утро, Вьетнам» с участием актера. В 1990 году фильмография актера пополнилась еще одной рейтинговой комедией «Детсадовский полицейский». В 1995 году актер участвовал в триллере «Семь». Партнерами по съемочной площадке стали Брэд Питт, Морган Фриман, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси и др. Одну из ролей Ричард Портноу исполнил в криминальном триллере «Законопослушный гражданин» (2009). В 2012 году на экраны вышла биографическая кинокартина «Хичкок» с участием актера. В 2013 году фильмография актера пополнилась еще несколькими проектами, среди которых детективная драма «Олдбой» (2013). В 2015 году актер был задействован в биографической драме «Трамбо».