WinkФильмыПес-призрак: путь самураяАктёры и съёмочная группа фильма «Пес-призрак: путь самурая»
Актёры и съёмочная группа фильма «Пес-призрак: путь самурая»
Режиссёры
Актёры
АктёрGhost Dog
Форест УитакерForest Whitaker
АктёрLouie
Джон ТормиJohn Tormey
АктёрRaymond
Исаак Де БанколеIsaach De Bankolé
АктёрHandsome Frank
Ричард ПортноуRichard Portnow
АктрисаLouise Vargo
Триша ВессиTricia Vessey
АктёрRay Vargo
Генри СильваHenry Silva
АктёрOld Consigliere
Джин РуффиниGene Ruffini
АктёрNobody
Гэри ФармерGary Farmer
АктёрValerio's Bodyguard