Wink
Фильмы
Пес-призрак: путь самурая
Актёры и съёмочная группа фильма «Пес-призрак: путь самурая»

Актёры и съёмочная группа фильма «Пес-призрак: путь самурая»

Режиссёры

Джим Джармуш

Джим Джармуш

Jim Jarmusch
Режиссёр

Актёры

Форест Уитакер

Форест Уитакер

Forest Whitaker
АктёрGhost Dog
Джон Торми

Джон Торми

John Tormey
АктёрLouie
Исаак Де Банколе

Исаак Де Банколе

Isaach De Bankolé
АктёрRaymond
Ричард Портноу

Ричард Портноу

Richard Portnow
АктёрHandsome Frank
Триша Весси

Триша Весси

Tricia Vessey
АктрисаLouise Vargo
Генри Сильва

Генри Сильва

Henry Silva
АктёрRay Vargo
Джин Руффини

Джин Руффини

Gene Ruffini
АктёрOld Consigliere
Гэри Фармер

Гэри Фармер

Gary Farmer
АктёрNobody
Фрэнк Адонис

Фрэнк Адонис

Frank Adonis
АктёрValerio's Bodyguard

Сценаристы

Джим Джармуш

Джим Джармуш

Jim Jarmusch
Сценарист

Продюсеры

Ричард Гюэ

Ричард Гюэ

Richard Guay
Продюсер
Джим Джармуш

Джим Джармуш

Jim Jarmusch
Продюсер

Художники

Джон А. Данн

Джон А. Данн

John Dunn
Художник

Монтажёры

Джей Рабиновиц

Джей Рабиновиц

Jay Rabinowitz
Монтажёр

Операторы

Робби Мюллер

Робби Мюллер

Robby Müller
Оператор