Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.82014, Sin City: A Dame to Kill For
Боевик, Триллер98 мин18+
О фильме
Продолжение картины «Город грехов» основано на второй книге «Женщина, ради которой стоит убивать» из серии графических романов Фрэнка Миллера. В темных переулках Дуайт Маккарти планирует отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала. Но сможет ли он снова не попасться в ее ловушку?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Родригес
- ФМРежиссёр
Фрэнк
Миллер
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Джессика
Альба
- Актёр
Джош
Бролин
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Ева
Грин
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ФМСценарист
Фрэнк
Миллер
- Продюсер
Роберт
Родригес
- СЛПродюсер
Стивен
Л’Орё
- СБПродюсер
Сергей
Беспалов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ББХудожник
Барт
Браун
- Монтажёр
Роберт
Родригес
- Оператор
Роберт
Родригес
- Композитор
Роберт
Родригес
- КТКомпозитор
Карл
Тиль