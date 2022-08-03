Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать
Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Sin City: A Dame to Kill For
Боевик, Триллер98 мин18+
О фильме

Продолжение картины «Город грехов» основано на второй книге «Женщина, ради которой стоит убивать» из серии графических романов Фрэнка Миллера. В темных переулках Дуайт Маккарти планирует отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала. Но сможет ли он снова не попасться в ее ловушку?

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

