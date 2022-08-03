Козырные тузы (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.62006, Smokin' Aces
Боевик, Криминал101 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Фокусник по кличке Туз, вовлеченный в дела мафиози из Лас-Вегаса, просит у ФБР защиты в обмен на показания в суде. За голову Туза назначена награда, и каждый головорез жаждет выполнить заказ.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Джереми
Пивен
- Актёр
Рэй
Лиотта
- АКАктриса
Алишиа
Кис
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актёр
Коммон
- Актёр
Крис
Пайн
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл