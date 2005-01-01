Револьвер
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Револьвер

Револьвер (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

8.22005, Revolver
Боевик, Триллер106 мин18+

О фильме

Обыгрыв владельца казино, Джейк становится мишенью для киллера. Джейсон Стэйтем и Рэй Лиотта в криминальном экшене от автора «Большого куша» и «Джентльменов» Гая Ричи.

Джейк Грин выходит из тюрьмы после семи лет, проведенных в одиночной камере, и намеревается отомстить криминальному авторитету по имени Дороти Мака, из-за которого был арестован. Мака — владелец казино в Лас-Вегасе, и, узнав, что Грин на свободе, он приглашает его на частную игру за свой стол. Однако Грин, знающий особую формулу для победы в любой азартной игре, выигрывает у своего обидчика все. В результате обозленный Мака нанимает киллера, чтобы убить Джейка. Тем временем гангстеры Ави и Зак, которые работают на казино и уже давно ждут подходящего случая наказать своего босса, предлагают мастеру азартных игр свою защиту от Маки, если Грин теперь будет работать на них.

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Страна
Великобритания, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Револьвер»