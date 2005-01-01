Револьвер (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Обыгрыв владельца казино, Джейк становится мишенью для киллера. Джейсон Стэйтем и Рэй Лиотта в криминальном экшене от автора «Большого куша» и «Джентльменов» Гая Ричи.
Джейк Грин выходит из тюрьмы после семи лет, проведенных в одиночной камере, и намеревается отомстить криминальному авторитету по имени Дороти Мака, из-за которого был арестован. Мака — владелец казино в Лас-Вегасе, и, узнав, что Грин на свободе, он приглашает его на частную игру за свой стол. Однако Грин, знающий особую формулу для победы в любой азартной игре, выигрывает у своего обидчика все. В результате обозленный Мака нанимает киллера, чтобы убить Джейка. Тем временем гангстеры Ави и Зак, которые работают на казино и уже давно ждут подходящего случая наказать своего босса, предлагают мастеру азартных игр свою защиту от Маки, если Грин теперь будет работать на них.
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Рейтинг
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ВПАктёр
Винсент
Пасторе
- АБАктёр
Андре
Бенджамин
- ТМАктёр
Теренс
Мэйнард
- Актёр
Эндрю
Ховард
- Актёр
Марк
Стронг
- Актриса
Франческа
Аннис
- ЭБАктриса
Элана
Биниш
- Сценарист
Гай
Ричи
- Сценарист
Люк
Бессон
- Продюсер
Люк
Бессон
- Продюсер
Виржини
Бессон-Силла
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- СКПродюсер
Стив
Кларк-Холл
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ССХудожник
Сэм
Стоукс
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- ДХМонтажёр
Джеймс
Херберт
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали