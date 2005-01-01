Револьвер (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Обыгрыв владельца казино, Джейк становится мишенью для киллера. Джейсон Стэйтем и Рэй Лиотта в криминальном экшене от автора «Большого куша» и «Джентльменов» Гая Ричи.



Джейк Грин выходит из тюрьмы после семи лет, проведенных в одиночной камере, и намеревается отомстить криминальному авторитету по имени Дороти Мака, из-за которого был арестован. Мака — владелец казино в Лас-Вегасе, и, узнав, что Грин на свободе, он приглашает его на частную игру за свой стол. Однако Грин, знающий особую формулу для победы в любой азартной игре, выигрывает у своего обидчика все. В результате обозленный Мака нанимает киллера, чтобы убить Джейка. Тем временем гангстеры Ави и Зак, которые работают на казино и уже давно ждут подходящего случая наказать своего босса, предлагают мастеру азартных игр свою защиту от Маки, если Грин теперь будет работать на них.



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