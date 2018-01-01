Wink
Мир будущего
Актёры и съёмочная группа фильма «Мир будущего»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мир будущего»

Режиссёры

Джеймс Франко

James Franco
Режиссёр
Брюс Тьерри Чун

Bruce Thierry Cheung
Режиссёр

Актёры

Джеймс Франко

James Franco
АктёрWarlord
Сьюки Уотерхаус

Suki Waterhouse
АктрисаAsh
Джеффри Уолберг

Jeff Wahlberg
АктёрPrince (в титрах: Jeffrey Wahlberg)
Маргарита Левиева

Margarita Levieva
АктрисаLei
Снуп Догг

Snoop Dogg
АктёрLove Lord
Твин Шадоу

Twin Shadow
АктёрRatcatcher (в титрах: George Lewis Jr.)
Метод Мэн

Method Man
АктёрTattooed Face (в титрах: Clifford 'Method Man' Smith)
Люси Лью

Lucy Liu
АктрисаQueen
Милла Йовович

Milla Jovovich
АктрисаDrug Lord
Кармен Ардженциано

Carmen Argenziano
АктёрGrandfather

Сценаристы

Брюс Тьерри Чун

Bruce Thierry Cheung
Сценарист
Джей Дэвис

Jay Davis
Сценарист

Продюсеры

Джей Дэвис

Jay Davis
Продюсер
Джеймс Франко

James Franco
Продюсер
Андреа Иерволино

Andrea Iervolino
Продюсер

Актёры дубляжа

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Александр Лучинин

Актёр дубляжа
Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Нина Лунева

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид Пейдж

David Page
Художник

Монтажёры

Алекс ДеФрейтас

Alex Freitas
Монтажёр

Операторы

Петер Цайтлингер

Peter Zeitlinger
Оператор

Композиторы

Toydrum

Композитор