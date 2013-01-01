Иллюзия обмана
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Иллюзия обмана

Иллюзия обмана (фильм, 2013) смотреть онлайн

9.42013, Now You See Me
Криминал, Триллеры110 мин18+

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Сюжет

Фильм «Иллюзия обмана» — увлекательное приключение группы иллюзионистов, которые используют свое искусство обмана для совершения небывалых краж. Фильм входит в топ-300 по кассовым сборам во всем мире, а также может похвастаться звездным кастом: среди актеров Марк Руффало, Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Айла Фишер и Морган Фримен.

Четверых непревзойденных фокусников собирают вместе для постановки легендарного шоу, в ходе которого они демонстрируют ограбления крупных банков, не уходя со сцены. Это не может не привлечь внимание ФБР и Интерпола, но иллюзионисты всегда на шаг впереди своих преследователей и умело ускользают от правосудия, используя умные ходы. За спиной фокусников якобы стоит могущественная организация «Око», но понимают ли сами артисты, с кем связались?

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иллюзия обмана»

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