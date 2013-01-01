Иллюзия обмана (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Фильм «Иллюзия обмана» — увлекательное приключение группы иллюзионистов, которые используют свое искусство обмана для совершения небывалых краж. Фильм входит в топ-300 по кассовым сборам во всем мире, а также может похвастаться звездным кастом: среди актеров Марк Руффало, Вуди Харрельсон, Дж�есси Айзенберг, Айла Фишер и Морган Фримен.
Четверых непревзойденных фокусников собирают вместе для постановки легендарного шоу, в ходе которого они демонстрируют ограбления крупных банков, не уходя со сцены. Это не может не привлечь внимание ФБР и Интерпола, но иллюзионисты всегда на шаг впереди своих преследователей и умело ускользают от правосудия, используя умные ходы. За спиной фокусников якобы стоит могущественная организация «Око», но понимают ли сами артисты, с кем связались?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Луи
Летерье
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актриса
Айла
Фишер
- Актёр
Дэйв
Франко
- МЛАктриса
Мелани
Лоран
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Майкл
Келли
- Актёр
Коммон
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- БЯСценарист
Боаз
Якин
- Продюсер
Бобби
Коэн
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- Продюсер
Роберто
Орси
- ГРПродюсер
Гай
Ридель
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ТВХудожник
Томас
Валентайн
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- МАОператор
Митчелл
Амундсен
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер