Биография

Роберто Орси – продюсер, сценарист, актер, родился 20 июля 1973 года. Лауреат премии Сатурн. Фильмография насчитывает более 45 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами стали фильмы «Звездный путь», «Иллюзия обмана», «Трансформеры», «Остров». Роберто Орси получил образование в университете в Остине. Карьеру в кинематографе начал в 1995 году. Первым фильмом Роберто Орси, в котором он участвовал в качестве сценариста, стал многосерийный приключенческий боевик о странствиях Геракла. Он также работал над написанием сценариев к киноленте «Мастер на все руки». В 2001 году на экраны вышел многосерийный детективный триллер «Шпионка» по сценарию Орси. В 2005 году сценарист написал сюжет к фантастическому боевику «Остров». Главные роли в кинокартине исполнили Юэн Макгрегор и Скарлетт Йоханссон. В 2008 году выступил в качестве сценариста и продюсера рейтингового сериала «Грань». В 2009 году выпустил полнометражный фильм «Звездный путь», который принес номинацию на премию Сатурн за лучший сценарий. В 2011 году участвовал в создании сценария фильма ужасов «Замок и ключ». В 2015 году продюсировал сериал «Области тьмы». Роберто Орси женат на своей коллеге Мелиссе Блейк.