Биография

Бобби Коэн – американский продюсер родом из Нью-Йорка. День рождения: 8 февраля 1970 г. Будущий продюсер Бобби Коэн появился на свет в семье адвокатов. После того, как окончил среднюю школу Колд-Спринг-Харбор в 1988 г., поступил в нью-йоркский университет. Первые места работы – ассистент в агентстве, куда обращались художники и писатели. Только в возрасте 23 лет он устроился на работу в «Miramax Films». Через некоторое время стал в кинокомпании вице-президентом по производству. Успешное сотрудничество с «Miramax Films» продолжалось до 2003 года, после чего продюсер основал сою собственную компанию и назвал ее «Cohen Productions». Первым фильмом Бобби Коэна в этом качестве стала комедийная мелодрама «Вид сверху лучше» (2003 г.) с Гвинет Пэлтроу в главной роли. Параллельно с работой в собственной продюсерской компании, ему предложили пост президента «Red Wagon Productions». На этот период пришлись мелодрама «Мемуары гейши» (2005 г.) Роба Маршалла, завоевавшая 3 статуэтки «Оскар», а также боевик «Морпехи» (2005 г.) Сэма Мендеса. В дальнейшем продюсер сотрудничал с такими кинокомпаниями, как «DreamWorks» и «Universal Pictures». Наиболее известны работы последних лет: фантастический триллер «Ковбои против пришельцев» (2011 г.) Джона Фавро, триллер «Иллюзия обмана» (2013 г.) Луи Летерье и «Иллюзия обмана 2» Джона М. Чу. Сегодня продюсер курирует съемку третьей части триллера, и на этот раз ее режиссером выступил Дэвид Гулд.