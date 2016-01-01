Иллюзия обмана 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

«Иллюзия обмана 2» — фильм 2016 года, долгожданное продолжение, в котором команда иллюзионистов готовится к новой захватывающей операции. К звездному составу актеров добавляется Дэниэл Рэдклифф в роли злодея.



Иллюзионистам поручена сложная миссия — разоблачить огромную т�ехнологическую компанию, которая крадет данные пользователей. Но что если на сцене разоблачат их самих? Теперь фокусники оказываются втянутыми в опасную игру с могущественным противником, который угрожает уничтожить их карьеру, и вынуждены плясать под его дудку. Колорит Макао, новые тайны, трюки и загадки ждут героев в этом захватывающем приключении, полном удивительных сцен и непредсказуемых поворотов.



В сиквеле известного фильма всплывают тайны прошлого, и все переворачивается с ног на голову. Смотреть «Иллюзия обмана 2», невероятное продолжение истории великих иллюзионистов, вы сможете на Wink!



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