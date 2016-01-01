Иллюзия обмана 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
«Иллюзия обмана 2» — фильм 2016 года, долгожданное продолжение, в котором команда иллюзионистов готовится к новой захватывающей операции. К звездному составу актеров добавляется Дэниэл Рэдклифф в роли злодея.
Иллюзионистам поручена сложная миссия — разоблачить огромную т�ехнологическую компанию, которая крадет данные пользователей. Но что если на сцене разоблачат их самих? Теперь фокусники оказываются втянутыми в опасную игру с могущественным противником, который угрожает уничтожить их карьеру, и вынуждены плясать под его дудку. Колорит Макао, новые тайны, трюки и загадки ждут героев в этом захватывающем приключении, полном удивительных сцен и непредсказуемых поворотов.
В сиквеле известного фильма всплывают тайны прошлого, и все переворачивается с ног на голову. Смотреть «Иллюзия обмана 2», невероятное продолжение истории великих иллюзионистов, вы сможете на Wink!
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Информация
СтранаСША, Великобритания, Китай, Канада
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения, Криминал, Детективы, Триллеры
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Джон
М. Чу
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Марк
Руффало
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Дэйв
Франко
- Актёр
Дэниэл
Рэдклифф
- Актриса
Лиззи
Каплан
- ДЧАктёр
Джей
Чоу
- СЛАктриса
Санаа
Лэтэн
- Актёр
Майкл
Кейн
- Актёр
Морган
Фриман
- ЭССценарист
Эд
Соломон
- ПЧСценарист
Пит
Чиарелли
- БЯСценарист
Боаз
Якин
- Продюсер
Бобби
Коэн
- ДКПродюсер
Дэвид
Копперфилд
- Продюсер
Кевин
Де Ла Ной
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- МФХудожник
Мартин
Фоли
- СКХудожник
Стюарт
Кернс
- АБХудожница
Анна
Б. Шеппард
- ССМонтажёр
Стэн
Сэлфэс
- ПДОператор
Питер
Диминг
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер