Биография

Дэниэл Рэдклифф – актер, исполнитель роли волшебника Гарри Поттера. Упомянут в Книге рекордов Гиннесса как актер с самыми высокими гонорарами за десятилетие (данные за 2009 год). Дэниэл – единственный ребенок в семействе еврейки из ЮАР и ирландца-протестанта. Интерес к актерскому мастерству стал проявлять с раннего возраста: с пяти лет. Именно тогда он впервые принял участие в театральной постановке. Учился в престижной частной школе, но не завершил обучения: из-за исполнения роли мальчика-волшебника одноклассники Дэниэла Рэдклиффа относились к нему крайне настороженно, и атмосфера в классе была неприятной. Про личную жизнь актера известно мало. С 2012 года он состоит в отношениях с Роззи Кокер, однако свадьбу Дэниэл Рэдклифф постоянно откладывает. Является борцом за права сексуальных меньшинств. В течение семи лет Дэниэл участвовал в съемках «Гарри Поттера», параллельно был задействован в других проектах – как в кино, так и в театре. Помимо культовой роли Гарри Поттера, на счету Рэдклиффа еще несколько интересных проектов. В триллере «Джунгли» он сыграл чудом выжившего путешественника Гинсберга. А в британском телесериале «Записки юного врача» по одноименному произведению Булгакова исполнил роль Владимира Бомгарда.