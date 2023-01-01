Биография

Лиззи Каплан – актриса родом из США, известная по остросюжетным и романтическим кинофильмам и сериалам. Появилась на свет 30 июня 1982 года в калифорнийском городе Лос-Анджелес. Здесь же посещала среднюю школу Александра Гамильтона. Уже в конце 90-х годов она начала активно участвовать в кинопробах и получила сразу несколько значимых для своей карьеры ролей. В 1999 году молодая актриса Лиззи Каплан появилась в популярных сериалах «Хулиганы и ботаны», «Опять и снова». Спустя два года она снялась в фантастическом многосерийном фильме «Тайны Смолвиля», а еще через два – в аналогичном проекте «Вернуть из мертвых». Один из главных фильмов Лиззи Каплан вышел в 2004 году под названием «Дрянные девчонки», где она сыграла роль Дженис Йен. Также актрису часто приглашают на озвучку персонажей таких мультсериалов, как «Симпсоны», «Гриффины» и «Американский папаша». Вскоре копилка ролей Лиззи Каплан пополнилась очередными запоминающимися образами. Она снялась в популярной комедии «Девушка моего лучшего друга» и биографическом триллере «127 часов». Затем последовали сериалы «Новенькая» и «Мастера секса». Начиная с 2018 года Лиззи Каплан снимается в остросюжетном сериале «Касл-Рок». В настоящее время она замужем за актером Томом Райли.