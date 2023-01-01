Биография

Французский режиссер Луи Летерье родился в Париже, в семье режиссера Франсуа и художника по костюмам Катрин (урожденная Фабиус). Вошел в так называемую «конюшню Бессона» – группу режиссеров, работающих над фильмами, созданными Бессоном или связанными с ним, вместе с Крисом Нэхоном и Пьером Морелем. Он племянник политика Лорана Фабиуса и антиквара Франсуа Фабиуса. Его творчеством руководила мать. Сначала он был барабанщиком в музыкальной группе, а затем начал экспериментировать с короткометражными фильмами. В возрасте 18 лет, после некоторого обучения рекламе, Луи Летерье уехал из Франции, чтобы изучать кино в Школе искусств при Нью-Йоркском университете. В 1997 г. ассистировал Жан-Пьеру Жене на съемках «Воскрешение пришельцев». По возвращении во Францию он работал с Люком Бессоном. Фильмы Летерье включают первые две ленты «Транспортер»: «На свободе» (2005), «Невероятный Халк» (2008) и «Битва титанов» (2010). Позже он снял шпионский комедийный фильм «Гримсби» (2016) по сценарию Саши Барон Коэн. В марте 2015 г. вел переговоры о создании триллера об акулах «В глубине», но в 2015 г. ушел из фильма из-за творческих разногласий и сокращения ранее объявленного бюджета. В 2019 г. снял 1-й сезон «Темного Кристалла» для Netflix, сериала-приквела к «Темному Кристаллу», состоящего из десятичасовых эпизодов, полностью из марионеток и спецэффектов.