Биография

Майкл Келли — американский актер, продюсер. Родился в Филадельфии 22 мая 1969 года. После окончания средней школы планировал стать юристом и даже поступил на отделение права университета Южной Каролины, но вскоре бросил учебу, посвятив себя актерской деятельности. В 1992 году окончил государственный университет Прибрежной Каролины, получив степень в области исполнительского искусства. Майкл Келли дебютировал в кино с эпизода в сериале «Истории из жизни: Кризис в семье». Вскоре начинающего актера стали приглашать на роли второго плана в такие популярные телепроекты, как «Закон и порядок», «Третья смена», «Клан Сопрано». Сыграл запоминающиеся роли в биографической картине «Человек на луне» и супергеройском триллере «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом и Сэмюэл Л. Джексоном в главных ролях. Снимался в сериалах «Мыслить как преступник», «Поколение убийц», «Черное зеркало», фильмах «Рассвет мертвецов», «Законопослушный гражданин», «Меняющие реальность», «Иллюзия обмана». Настоящую популярность актеру принесла роль в драматическом сериале Netflix «Карточный домик». Также он сыграл роль в триллере «Джек Райан». Продюсировал драму «Все в квадрате», где также исполнил одну из главных ролей. Картина получила премию «Лучший повествовательный фильм» на кинофестивале South by Southwest в Техасе.