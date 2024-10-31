Моя семья (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Моя семья
8.22024, Treasure
Драма, Комедия107 мин18+
Американская журналистка едет в Польшу с отцом, чтобы узнать о прошлом своей семьи. Драмеди с Линой Данэм и Стивеном Фраем

О фильме

Чтобы побольше узнать о своем прошлом, американская журналистка едет в Польшу вместе с отцом. Однако тот не хочет снова переживать юные годы и всячески саботирует их путешествие. Фильм «Моя семья» — драмеди о травмах поколений с Линой Данэм и Стивеном Фраем.

1991 год. Рут — немного невротичная журналистка из Нью-Йорка, все еще страдающая после недавнего развода. Чтобы приобщиться к семейным корням, она собирается ехать в Польшу вместе с отцом Эдеком, в далеком прошлом пережившим холокост. Однако Эдек не спешит вновь столкнуться с ужасами своей молодости и всеми силами мешает поездке. Из-за него они с Рут не успевают на поезд и вместо этого отправляются в путь на такси. В дороге им предстоит пережить многое, сблизиться и лучше понять друг друга. Вот только найти общий язык будет непросто.

Страна
Германия, Франция, Бельгия, США, Венгрия, Польша
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.3 IMDb