Моя семья (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Чтобы побольше узнать о своем прошлом, американская журналистка едет в Польшу вместе с отцом. Однако тот не хочет снова переживать юные годы и всячески саботирует их путешествие. Фильм «Моя семья» — драмеди о травмах поколений с Линой Данэм и Стивеном Фраем.



1991 год. Рут — немного невротичная журналистка из Нью-Йорка, все еще страдающая после недавнего развода. Чтобы приобщиться к семейным корням, она собирается ехать в Польшу вместе с отцом Эдеком, в далеком прошлом пережившим холокост. Однако Эдек не спешит вновь столкнуться с ужасами своей молодости и всеми силами мешает поездке. Из-за него они с Рут не успевают на поезд и вместо этого отправляются в путь на такси. В дороге им предстоит пережить многое, сблизиться и лучше понять друг друга. Вот только найти общий язык будет непросто.



Как пройдет путешествие Рут и Эдека, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Моя семья» онлайн на Wink.

