Магия (фильм, 1978) смотреть онлайн
Сюжет
Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вместе с куклой по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства Пегги. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и, как считает, обрёл душевное равновесие, но театральный агент упорно преследует его и требует вернуться на сцену.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- РАРежиссёр
Ричард
Аттенборо
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Энн-Маргрет
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- Актёр
Эд
Лотер
- ЭААктёр
Э.Дж.
Андре
- ДОАктёр
Дэвид
Огден Стайерз
- ДХАктёр
Джерри
Хаузер
- ЛРАктриса
Лиллиэн
Рэндольф
- ДЛАктёр
Джо
Лоури
- БСАктриса
Беверли
Сандерс
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- ДЭПродюсер
Джозеф
Э. Ливайн
- ТМХудожник
Теренс
Марш
- РМХудожница
Рут
Майерс
- ДБМонтажёр
Джон
Блум
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит