Магия
Wink
Фильмы
Магия
6.71978, Magic
Ужасы, Драмы99 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Магия (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вместе с куклой по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства Пегги. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и, как считает, обрёл душевное равновесие, но театральный агент упорно преследует его и требует вернуться на сцену.

Магия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Ужасы, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb