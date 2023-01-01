Магия (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вместе с куклой по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и возвращается в родные края, где встречает подругу детства Пегги. Корки соблазняет ее благодаря магическим заклинаниям. Он начинает вести размеренную жизнь и, как считает, обрёл душевное равновесие, но театральный агент упорно преследует его и требует вернуться на сцену.



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