Бёрджесс Мередит

Биография

Оливер Берджесс Мередит – актер, работавший также как продюсер, режиссер и сценарист. Родился 16 ноября 1907 года в Кливленде, штат Огайо, США. Умер в Калифорнии 9 сентября 1997 года (90 лет). Самой известной его ролью для наших зрителей была роль тренера Рокки Микки Голдмилла в культовом фильме «Рокки» и его сиквелах. Также наш зритель может его знать по сериалу «Бэтмен», где он сыграл роль Пингвина. Два года подряд был номинирован на «Оскар» как лучший актер-мужчина второго плана. Имеет две премии «Сатурн» как лучший актер второго плана. На голливудской Аллее славы есть звезда с его именем. Специального театрального или кинообразования не имеет, но в возрасте 26 лет, после окончания школы и колледжа, поступил в театральную труппу, где сыграл в спектакле «Ромео и Джульетта» и в пьесе «Зима на пороге», по которой через год был снят фильм, с Берджессом в главной роли. Во время войны, будучи солдатом ВВС США, снялся еще и в кинофильме «История рядового Джо», а сразу после сыграл вместе со своей женой Полетт Годдар в фильме «Дневник горничной». Несколько лет Мередит ролей не получал, попав в так называемый «антиамериканский список». Зато после как актер вернулся на экраны, снявшись в ставшем популярным фильме «Рокки» и телесериале «Бэтмен». Работая в Университете Верхней Айовы, получил докторскую почетную степень. Умер на 90 году жизни от меланомы.