Беспечные друзья-трубачи Дэнни О'Нил и Хэнк соседи по комнате и конкуренты за лидерство в джаз оркестре любимого колледжа. Вдобавок они являются самыми 'старыми' студентами в университетском городке. Однажды ребята встречаются с менеджером налоговой службы Эллен Миллер, которая вызывает их на разбирательство по поводу не погашения задолженности по векселю.

