Второй хор
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Второй хор

Второй хор (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

8.11940, Second Chorus
Мюзикл, Комедия80 мин18+

О фильме

Беспечные друзья-трубачи Дэнни О'Нил и Хэнк соседи по комнате и конкуренты за лидерство в джаз оркестре любимого колледжа. Вдобавок они являются самыми 'старыми' студентами в университетском городке. Однажды ребята встречаются с менеджером налоговой службы Эллен Миллер, которая вызывает их на разбирательство по поводу не погашения задолженности по векселю.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb