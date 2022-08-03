Второй хор (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
8.11940, Second Chorus
Мюзикл, Комедия80 мин18+
О фильме
Беспечные друзья-трубачи Дэнни О'Нил и Хэнк соседи по комнате и конкуренты за лидерство в джаз оркестре любимого колледжа. Вдобавок они являются самыми 'старыми' студентами в университетском городке. Однажды ребята встречаются с менеджером налоговой службы Эллен Миллер, которая вызывает их на разбирательство по поводу не погашения задолженности по векселю.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ГПРежиссёр
Г.К.
Поттер
- ФААктёр
Фред
Астер
- ПГАктриса
Полетт
Годдар
- АШАктёр
Арти
Шоу
- ЧБАктёр
Чарльз
Баттерворф
- Актёр
Бёрджесс
Мередит
- ФМАктёр
Фрэнк
Мелтон
- ДКАктёр
Джимми
Конлин
- ДБАктёр
Дон
Броди
- МКАктриса
Марджори
Кэйн
- ДБАктриса
Джоан
Барклай
- ИРСценарист
Илэйн
Райан
- ДМСценарист
Джонни
Мерсер
- БХСценарист
Бен
Хект
- БМПродюсер
Борис
Моррос
- ФАПродюсер
Фред
Астер
- АШКомпозитор
Арти
Шоу