Актёры и съёмочная группа фильма «Второй хор»

Режиссёры
Актёры
АктёрDanny O'Neill
Фред АстерFred Astaire
АктрисаEllen Miller
Полетт ГоддарPaulette Goddard
АктёрArtie Shaw
Арти ШоуArtie Shaw
АктёрLester Chisholm
Чарльз БаттерворфCharles Butterworth
АктёрHank Taylor
Бёрджесс МередитBurgess Meredith
АктёрStu
Фрэнк МелтонFrank Melton
АктёрMr. Dunn (в титрах: Jimmy Conlon)
Джимми КонлинJimmy Conlin
АктёрClerk
Дон БродиDon Brodie
АктрисаSecretary
Марджори КэйнMarjorie Kane
Актриса