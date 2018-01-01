Wink
Фильмы
Второй хор
Актёры и съёмочная группа фильма «Второй хор»

Актёры и съёмочная группа фильма «Второй хор»

Режиссёры

Г.К. Поттер

H.C. Potter
Режиссёр

Актёры

Фред Астер

Fred Astaire
АктёрDanny O'Neill
Полетт Годдар

Paulette Goddard
АктрисаEllen Miller
Арти Шоу

Artie Shaw
АктёрArtie Shaw
Чарльз Баттерворф

Charles Butterworth
АктёрLester Chisholm
Бёрджесс Мередит

Burgess Meredith
АктёрHank Taylor
Фрэнк Мелтон

Frank Melton
АктёрStu
Джимми Конлин

Jimmy Conlin
АктёрMr. Dunn (в титрах: Jimmy Conlon)
Дон Броди

Don Brodie
АктёрClerk
Марджори Кэйн

Marjorie Kane
АктрисаSecretary
Джоан Барклай

Joan Barclay
Актриса

Сценаристы

Илэйн Райан

Elaine Ryan
Сценарист
Джонни Мерсер

Johnny Mercer
Сценарист
Бен Хект

Ben Hecht
Сценарист

Продюсеры

Борис Моррос

Boris Morros
Продюсер
Фред Астер

Fred Astaire
Продюсер

Композиторы

Арти Шоу

Artie Shaw
Композитор