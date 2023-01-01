Дорога на Вэлвилл (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Супружеская пара приезжает в санаторий доктора Келлога, где им приходится пережить все мучения, связанные с его медицинскими постулатами: только вегетарианская пища, никакой сексуальной жизни, беск�онечные физические упражнения при помощи различных тренажеров.



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