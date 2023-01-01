Дорога на Вэлвилл
Wink
Фильмы
Дорога на Вэлвилл
7.91994, The Road to Wellville
Драмы, Комедии115 мин12+

Дорога на Вэлвилл (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Супружеская пара приезжает в санаторий доктора Келлога, где им приходится пережить все мучения, связанные с его медицинскими постулатами: только вегетарианская пища, никакой сексуальной жизни, бесконечные физические упражнения при помощи различных тренажеров.

Дорога на Вэлвилл смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дорога на Вэлвилл»

Всё