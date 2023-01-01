Дорога на Вэлвилл (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Супружеская пара приезжает в санаторий доктора Келлога, где им приходится пережить все мучения, связанные с его медицинскими постулатами: только вегетарианская пища, никакой сексуальной жизни, беск�онечные физические упражнения при помощи различных тренажеров.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АПРежиссёр
Алан
Паркер
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Бриджит
Фонда
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- Актёр
Джон
Кьюсак
- ДКАктёр
Дэна
Карви
- МЛАктёр
Майкл
Лернер
- Актёр
Колм
Мини
- ДНАктёр
Джон
Невилл
- Актриса
Лара
Флинн Бойл
- ТЛАктриса
Трейси
Линд
- ТКСценарист
Т.
Корагессан Бойл
- АПСценарист
Алан
Паркер
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- ПБОператор
Питер
Бижу
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман