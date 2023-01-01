Биография

Мэттью Бродерик — американский актер, который также известен как певец. Получил премию «Тони», номинировался на «Эмми», «Золотой глобус» и «Грэмми». Родился в Нью-Йорке 21 марта 1962 года. Родители Мэттью были представителями шоу-бизнеса: отец снимался в кино, а мать — драматург. Поэтому особых сомнений в выборе карьеры у него не возникло. Хотя в подростковом возрасте всерьез интересовался футболом, но помешала травма. Чтобы взбодрить Мэттью, отец пригласил его поучаствовать в спектакле, и это сработало. Позже он закончил актерскую школу, а также обучался в профильной студии, постигая мастерство игры на сцене. И с выбором карьеры он не ошибся – уже в 23 года получил высшую театральную премию «Тони». После успешного начала театральной карьеры Мэттью Бродерик перебрался в кино, и уже третья его работа оказалась весьма успешной. Картина «Военные игры» получила несколько номинаций на «Оскар». Затем были «Феррис Бьюллер берет выходной», «Билокси блюз», «Кабельщик» и «Инспектор Гаджет» — один из главных фильмов в карьере Мэттью. Несмотря на то что Бродерику часто предлагают драматические роли, свой потенциал он раскрыл через комедии. Также он востребован как актер озвучки — именно Бродерик озвучивал взрослого Симбу во всех частях мультфильма «Король Лев». Также его голос можно услышать в других мультиках: «Рик и Морти», «Волшебный парк Джун», «Би Муви: Медовый заговор».