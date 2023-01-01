Биография

Бриджит Фонда — американская актриса. Номинировалась на «Золотой глобус» и «Эмми». Родилась в Лос-Анджелесе 27 января 1964 года. Бриджит относится к одной из самых известных актерских династий: дед — Генри Фонда, отец — Питер Фонда, тетя — Джейн Фонда. Бриджит выросла в Голливуде и с ранних лет была окружена представителями мира кино и театра. Поэтому в выборе карьеры девочка не сомневалась. Первое появление на экране пришлось на фильм «Беспечный ездок», где снимался ее отец. На тот момент Бриджит было 4 года. После школы она начала изучать театральное мастерство в университете. Поначалу молодой актрисе доставались эпизодические роли. Внимание критиков и продюсеров Бриджит привлекла после участия в фильме «Скандал» — слегка провокационная роль вызвала множество предложений сняться в откровенных фильмах. Но все изменил «Крестный отец 3» — актриса продемонстрировала, что ей по плечу серьезные роли. Тем неожиданнее было ее участие в продолжении саги о зловещих мертвецах – «Армия тьмы». Спустя несколько лет Квентин Тарантино специально для Бриджит напишет персонажа для фильма «Джеки Браун», чтобы она приняла участие в его проекте. В дальнейшем актриса снималась в триллерах. Закончила карьеру семейным фильмом «Снежная королева», после чего сосредоточилась на воспитании сына.