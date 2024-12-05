Я — Элвис, ты — Мэрилин (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Многие сейчас отдали бы все, чтобы увидеть живого Элвиса Пресли. В каком-то смысле Байрону Грумену повезло: однажды, по дороге в Мемфис, он встречает Элвиса, вполне живого, в розовом пиджаке, и даже подвозит его на машине.
Любому хватило бы уже этого. Но, оказывается, неожиданные знакомства еще не закончились, превратив поездку Грумена в удивительное и незабываемое приключение...
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Уинклер
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- Актёр
Джонатон
Шек
- Актриса
Бриджит
Фонда
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- ДЭАктёр
Джон
Эйлуорд
- СТАктриса
Сьюзен
Трейлор
- ТИАктриса
Тэмми
Исбелл
- ПГАктриса
Пегги
Гормли
- ТТАктёр
Траэ
Томас
- ДСАктёр
Дэвид
Стюарт
- КШАктёр
Кен
Шатц
- ДКАктёр
Джин
Кирквуд
- ДКАктёр
Джордж
Клейн
- ПДАктёр
Питер
ДеМайо
- Сценарист
Дэвид
Уинклер
- КБПродюсер
Кэри
Брокау
- Продюсер
Стюарт
М. Бессер
- ФКПродюсер
Фрэнк
К. Исаак
- ПППродюсер
Присцилла
Пресли
- АСПродюсер
Андреа
Стоун
- ДТХудожник
Джеффри
Таунсенд
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ЗМХудожница
Зузан
Мина Эшельбах
- ЛКМонтажёр
Луис
Колина
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман