Я — Элвис, ты — Мэрилин (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Многие сейчас отдали бы все, чтобы увидеть живого Элвиса Пресли. В каком-то смысле Байрону Грумену повезло: однажды, по дороге в Мемфис, он встречает Элвиса, вполне живого, в розовом пиджаке, и даже подвозит его на машине.



Любому хватило бы уже этого. Но, оказывается, неожиданные знакомства еще не закончились, превратив поездку Грумена в удивительное и незабываемое приключение...

