Я — Элвис, ты — Мэрилин (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Я — Элвис, ты — Мэрилин
Я — Элвис, ты — Мэрилин
1998, Я — Элвис, ты — Мэрилин
Драма92 мин18+

О фильме

Многие сейчас отдали бы все, чтобы увидеть живого Элвиса Пресли. В каком-то смысле Байрону Грумену повезло: однажды, по дороге в Мемфис, он встречает Элвиса, вполне живого, в розовом пиджаке, и даже подвозит его на машине.

Любому хватило бы уже этого. Но, оказывается, неожиданные знакомства еще не закончились, превратив поездку Грумена в удивительное и незабываемое приключение...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

