Биография

Присцилла Пресли — актриса и предпринимательница, а также телепродюсер и мемуарист. Родилась в Бруклине, Нью-Йорк, США, 24 мая 1945 года. Присцилла получила большую известность благодаря браку с Элвисом Пресли. Они познакомились, когда девочке было 14 лет, и она стала его единственной супругой. В браке с Элвисом Присцилла обрела медийность, которая позволила после расставания начать предпринимательскую деятельность. Вместе с подругой, дизайнером Оливией Бис, Присцилла открыла бутик одежды, ставший популярным среди американских знаменитостей и богемы. Позднее она выпустила несколько коммерчески успешных парфюмов и линейку постельного белья. В 1983 году она дебютировала как актриса в сериале «Каскадеры», и некоторое время после была известна исключительно как актриса мыльных опер. Успех Присцилле принесли комедийные фильмы «Голый пистолет», где ее игру высоко оценили. По книге Присциллы Пресли был снят фильм Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я». Самая громкая роль актрисы — Джейн Спенсер в трилогии «Голого пистолета».