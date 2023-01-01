Присцилла Элвис и я (фильм 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Звезда дерзких картин «Эйфория» и «Солтберн» Джейкоб Элорди в драме от Софии Копполы, лауреата «Оскара» за «Трудности перевода». Экранизация автобиографического романа супруги короля рок-н-ролла.



Юная Присцилла учится в школе и мечтает о романе со знаменитостью: согласитесь, что для девчонок ее возраста это не редкость? Но кто бы мог подумать, что сам Элвис Пресли обратит на нее внимание: певцу на тот момент было уже двадцать четыре года. Он — будущий король сцены, она — школьница и дочь военного. Чувства оказались сильнее, чем социальная пропасть между влюбленными, и вскоре Присцилла и Элвис становятся главной парой Америки. Но что же творилось в их молодой семье, когда кумир миллионов возвращался домой со сцены?



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