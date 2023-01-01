Присцилла Элвис и я (фильм 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Звезда дерзких картин «Эйфория» и «Солтберн» Джейкоб Элорди в драме от Софии Копполы, лауреата «Оскара» за «Трудности перевода». Экранизация автобиографического романа супруги короля рок-н-ролла.
Юная Присцилла учится в школе и мечтает о романе со знаменитостью: согласитесь, что для девчонок ее возраста это не редкость? Но кто бы мог подумать, что сам Элвис Пресли обратит на нее внимание: певцу на тот момент было уже двадцать четыре года. Он — будущий король сцены, она — школьница и дочь военного. Чувства оказались сильнее, чем социальная пропасть между влюбленными, и вскоре Присцилла и Элвис становятся главной парой Америки. Но что же творилось в их молодой семье, когда кумир миллионов возвращался домой со сцены?
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
София
Коппола
- Актриса
Кейли
Спейни
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- ЭКАктёр
Эри
Коэн
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- ТПАктёр
Тим
Пост
- ЛГАктриса
Линн
Гриффин
- Актёр
Дэн
Бирн
- РФАктёр
Родриго
Фернандес-Столл
- ДААктёр
Дэн
Абрамовичи
- МШАктёр
Мэттью
Шоу
- СКСценарист
София
Коппола
- ППСценарист
Присцилла
Пресли
- СХСценарист
Сандра
Хэрмон
- СКПродюсер
София
Коппола
- ЮХПродюсер
Юри
Хенли
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришин�а
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ТДХудожница
Тамара
Деверелл
- СБХудожница
Стэйси
Баттат
- СФМонтажёр
Сара
Флэк
- ФЛОператор
Филипп
Ле Сурд
- ДВКомпозитор
Дарио
Веро