Биография

Дагмара Доминчик — польско-американская актриса кино и телевидения, писатель. Родилась в Кельце 17 июля 1976 года. Семья Дагмары переехала из Польши в Нью-Йорк, когда ей было семь лет. С ранних лет будущая актриса интересовалась музыкой и театром. В 14 лет поступила в школу исполнительских искусств «Ла Гуардия». После выпуска переехала в Питтсбург, где продолжила образование в Школе драмы. Первой для актрисы стала роль в бродвейской постановке «Ближе». Попробовала себя на писательском поприще, выпустив роман «Колыбельная польских девушек». В книгу вошли детские воспоминания о родной стране. Дагмара Доминчик впервые появилась на экране в 1999 году в эпизоде сериала «Закон и порядок». Позже исполнила небольшую роль в романтической комедии «Сохраняя веру». После этого снялась в картине «Рок-звезда». Получила свою первую главную роль в фильме «Граф Монте-Кристо». Играла в триллере «Дикая удача», фантастической драме «Куда приводят сны», фильме «Ментор». Появлялась в эпизодах сериалов «Дневники Бедфорда», «Форс-мажоры», «Хорошая жена», «Подпольная империя», «В поле зрения», «Двойка». Также ее можно увидеть в проекте «Наследники», сериале «Мы владеем этим городом», биографической картине «Присцилла: Элвис и я», фильме «Девушка Миллера».