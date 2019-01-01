Запретная кухня
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Запретная кухня

Запретная кухня (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.42019, Abe
Драмы, Комедии82 мин12+

Сюжет

Эйбу 12 Он живет в Бруклине и обожает готовить. Но почти каждый ужин его еврейско-арабской семьи заканчивается дракой. Может быть, кухня сможет исцелить вековые разногласия? Сумеет ли Эйб приготовить блюдо, которое наконец-то объединит за столом всех его родственников?

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Информация

Страна
Бразилия, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запретная кухня»

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