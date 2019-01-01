Запретная кухня (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.42019, Abe
Драмы, Комедии82 мин12+
Сюжет
Эйбу 12 Он живет в Бруклине и обожает готовить. Но почти каждый ужин его еврейско-арабской семьи заканчивается дракой. Может быть, кухня сможет исцелить вековые разногласия? Сумеет ли Эйб приготовить блюдо, которое наконец-то объединит за столом всех его родственников?
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ФГРежиссёр
Фернанду
Гроштейн Андради
- НШАктёр
Ноа
Шнапп
- СЖАктёр
Сеу
Жоржи
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- АМАктёр
Ариан
Моайед
- ММАктёр
Марк
Марголис
- ТМАктёр
Том
Мардиросян
- СМАктриса
Салем
Мерфи
- ДОАктёр
Дэниэл
Орескс
- ЖКАктёр
Жеру
Камилу
- ВМАктёр
Виктор
Мендез
- ФГСценарист
Фернанду
Гроштейн Андради
- ЛИСценарист
Ламис
Иссак
- ФГПродюсер
Фернанду
Гроштейн Андради
- КЖПродюсер
Кайю
Жуллане
- ФЖПродюсер
Фабиану
Жуллане
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- БДОператор
Бласко
Джурато
- ГАКомпозитор
Гуи
Амабис