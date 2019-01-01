Запретная кухня (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Эйбу 12 Он живет в Бруклине и обожает готовить. Но почти каждый ужин его еврейско-арабской семьи заканчивается дракой. Может быть, кухня сможет исцелить вековые разногласия? Сумеет ли Эйб приготовить блюдо, которое наконец-то объединит за столом всех его родственников?



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