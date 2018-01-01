Биография

Ноа Шнапп — американский актер. За роль в фильме «Очень странные дела» стал номинантом и лауреатом премии Гильдии актеров — Screen Actors Guild Award, премии «MTV Movie & TV Awards», номинантом премии Saturn и премии «Молодой актер». Родился в городке Скарсдейл, штат Нью-Йорк, 3 октября 2004 года. Ноа грезил сценой с пяти лет после того, как побывал на бродвейской постановке мюзикла «Энни». Поэтому во всех школьных спектаклях принимал активное участие. В восемь лет его записали на актерскую программу, откуда он попал в агентство, которое занималось развитием карьерных возможностей детей. Вскоре мальчика пригласили сниматься в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост», где он сыграл сына главного героя, которого воплотил на экраны сам Том Хэнкс, а фильм удостоился шести номинаций премии «Оскар». Следующие роли были главными в фильме «Запретная кухня» и «В ожидании Ани». Сыграл в фильме «Хэллоуин Хьюби». Но известность молодой актер получил вместе с ролью в сериале Netflix «Очень странные дела», который стремительно занял высокие рейтинги просмотров, а молодых актеров стали узнавать во все мире. Ноа Шнапп озвучивал мультфильм «Снупи и мелочь пузатая в кино», снимался в клипе популярной американской рок-группы Panic! At the disco. Творческая карьера молодого актера набирает обороты.