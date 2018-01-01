Кейли Спейни

Биография

Кэйли Спэни — актриса и певица. Обладательница кубка Вольпи, который вручают на Венецианском международном фестивале лучшей актрисе года. Спэни получила его за роль в киноленте «Присцилла: Элвис и я». Родилась в Спрингфилде, Миссури, США, 24 июля 1998 года. Родители Кейли поддерживали ее творческие стремления. Подростком Кейли играла на сцене театра Спрингфилда — была Дороти в постановке «Волшебник страны Оз». В 2016 году выпустила сингл «Фоллин». Дебют в кино Кэйли Спэни пришелся на 2016 год. В короткометражном триллере «Считая до 1000» ей досталась одна из главных ролей. Второй фильм — «Тихоокеанский рубеж 2» — показал, что у молодой актрисы незаурядная способность перевоплощаться в фантастических героинь. Затем был ряд второстепенных ролей. В 2020 году зрители снова увидели Спэни в главной роли — на экраны вышел фильм ужасов «Колдовство: Новый ритуал». Актриса сыграла старшеклассницу, обладающую магическими способностями. В 2024 году в триллере «Чужой: Ромул» Спэни появилась на экране в роли молодой женщины, которой предстоит борьба с монстрами на далекой планете.