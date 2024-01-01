Падение империи (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
«Падение империи» (2024) — фильм-антиутопия о военных фотографах в разгар гражданской войны. Звезда «Присциллы: Элвис и я» Кейли Спейни и Кирстен Данст в боевике от сценариста «28 дней спустя» и «Пекла».
В недалеком будущем в США разгорелась гражданская война, и столица страны уже на грани падения. Группа журналистов, включая опытных военных корреспондентов и начинающую девушку-фотографа, отправляются из Нью-Йорка в Вашингтон. Их миссия — взять последнее интервью у президента, забаррикадировавшегося в Белом доме.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Драмы
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алекс
Гарленд
- Актриса
Кирстен
Данст
- ВМАктёр
Вагнер
Моура
- Актриса
Кейли
Спейни
- СМАктёр
Стивен
Маккинли Хендерсон
- Актриса
Соноя
Мидзуно
- НОАктёр
Ник
Офферман
- ХФАктриса
Хуани
Фелис
- НЛАктёр
Нельсон
Ли
- ЭДАктёр
Эдмунд
Донован
- АГСценарист
Алекс
Гарленд
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- АРПродюсер
Аллон
Рич
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- НСАктриса дубляжа
Нана
Саркисян
- ДВХудожник
Джейсон
Вигдор
- МКХудожница
Меган
Касперлик
- РХОператор
Роб
Харди
- ДБКомпозитор
Джофф
Барроу
- БСКомпозитор
Бен
Солсбери