Падение империи
Wink
Фильмы
Падение империи
6.62024, Civil War
Боевики, Драмы104 мин18+
Военные фотографы среди ужасов гражданской войны. Кирстен Данст и Кейли Спейни в шокирующей антиутопии от режиссера Алекса Гарленда
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Падение империи (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

«Падение империи» (2024) — фильм-антиутопия о военных фотографах в разгар гражданской войны. Звезда «Присциллы: Элвис и я» Кейли Спейни и Кирстен Данст в боевике от сценариста «28 дней спустя» и «Пекла».

В недалеком будущем в США разгорелась гражданская война, и столица страны уже на грани падения. Группа журналистов, включая опытных военных корреспондентов и начинающую девушку-фотографа, отправляются из Нью-Йорка в Вашингтон. Их миссия — взять последнее интервью у президента, забаррикадировавшегося в Белом доме.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы

Рейтинг

8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Падение империи»

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