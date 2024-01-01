Падение империи (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

«Падение империи» (2024) — фильм-антиутопия о военных фотографах в разгар гражданской войны. Звезда «Присциллы: Элвис и я» Кейли Спейни и Кирстен Данст в боевике от сценариста «28 дней спустя» и «Пекла».



В недалеком будущем в США разгорелась гражданская война, и столица страны уже на грани падения. Группа журналистов, включая опытных военных корреспондентов и начинающую девушку-фотографа, отправляются из Нью-Йорка в Вашингтон. Их миссия — взять последнее интервью у президента, забаррикадировавшегося в Белом доме.



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