Мейр из Исттауна (сериал, 2021) смотреть онлайн

Женщина-детектив пытается раскрыть преступление и справиться с личными проблемами: атмосферная криминальная драма, где Кейт Уинслет сыграла главную роль и получила за нее «Золотой глобус». Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.



Мейр Шиэн — полицейская из маленького городка Исттаун. Она отлично знает местных жителей и их проблемы. Но ее работа давно превратилась в решение бытовых вопросов, а не в настоящие расследования. Все меняется, когда в лесном ручье находят тело школьницы. Это не первое серьезное дело в карьере Мейр: ранее она не смогла найти пропавшую дочь одноклассницы, что стало для нее личной трагедией. Главная загадка сериала — кто совершил преступление — остается открытой до конца. Однако акцент делается не на поиске убийцы, а на исследовании того, как социум, его нравы и устои могли привести к такой жестокости.



Раскройте шокирующую правду о злодеянии в маленьком городке и смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на сервисе Wink.



Все сезоны сериала Мейр из Исттауна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.