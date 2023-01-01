Мейр из Исттауна
Wink
Сериалы
Мейр из Исттауна
9.12021, Mare of Easttown 1 сезон
Драма, Криминал18+
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Мейр из Исттауна (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина-детектив пытается раскрыть преступление и справиться с личными проблемами: атмосферная криминальная драма, где Кейт Уинслет сыграла главную роль и получила за нее «Золотой глобус». Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.

Мейр Шиэн — полицейская из маленького городка Исттаун. Она отлично знает местных жителей и их проблемы. Но ее работа давно превратилась в решение бытовых вопросов, а не в настоящие расследования. Все меняется, когда в лесном ручье находят тело школьницы. Это не первое серьезное дело в карьере Мейр: ранее она не смогла найти пропавшую дочь одноклассницы, что стало для нее личной трагедией. Главная загадка сериала — кто совершил преступление — остается открытой до конца. Однако акцент делается не на поиске убийцы, а на исследовании того, как социум, его нравы и устои могли привести к такой жестокости.

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Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мейр из Исттауна»