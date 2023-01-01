Мейр из Исттауна (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Женщина-детектив пытается раскрыть преступление и справиться с личными проблемами: атмосферная криминальная драма, где Кейт Уинслет сыграла главную роль и получила за нее «Золотой глобус». Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.
Мейр Шиэн — полицейская из маленького городка Исттаун. Она отлично знает местных жителей и их проблемы. Но ее работа давно превратилась в решение бытовых вопросов, а не в настоящие расследования. Все меняется, когда в лесном ручье находят тело школьницы. Это не первое серьезное дело в карьере Мейр: ранее она не смогла найти пропавшую дочь одноклассницы, что стало для нее личной трагедией. Главная загадка сериала — кто совершил преступление — остается открытой до конца. Однако акцент делается не на поиске убийцы, а на исследовании того, как социум, его нравы и устои могли привести к такой жестокости.
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Рейтинг
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- Актриса
Энгаури
Райс
- Актёр
Эван
Питерс
- Актриса
Кейли
Спейни
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Дэвид
Денман
- ДДАктёр
Джон
Дуглас Томпсон
- ДТАктёр
Джо
Типпетт
- БИСценарист
Брэд
Ингелсби
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- БИПродюсер
Брэд
Ингелсби
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- НСМонтажёр
Наоми
Санрайз Филорамо
- БРОператор
Бен
Ричардсон
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли