Кейт Уинслет в роли грубоватой женщины-детектива расследует убийство, а заодно разбирается с проблемами в личной жизни. Если вам нравятся психологические драмы с детективным уклоном, смотрите 1 сезон сериала «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с полицейской Мейр Шиэн, столкнувшейся с самым тяжелым делом в своей карьере — убийством молодой матери-одиночки. Мейр, переживающая тяжелые испытания, включая развод и трагедию в собственной жизни, должна найти в себе силы не только для раскрытия преступления, но и для борьбы с внутренними демонами.



Сможет ли Мейр докопаться до правды и найти убийцу? Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.

