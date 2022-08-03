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Мейр из Исттауна
1-й сезон

Мейр из Исттауна (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.12021, Mare of Easttown 7 серий
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кейт Уинслет в роли грубоватой женщины-детектива расследует убийство, а заодно разбирается с проблемами в личной жизни. Если вам нравятся психологические драмы с детективным уклоном, смотрите 1 сезон сериала «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.

В первом сезоне вы познакомитесь с полицейской Мейр Шиэн, столкнувшейся с самым тяжелым делом в своей карьере — убийством молодой матери-одиночки. Мейр, переживающая тяжелые испытания, включая развод и трагедию в собственной жизни, должна найти в себе силы не только для раскрытия преступления, но и для борьбы с внутренними демонами.

Сможет ли Мейр докопаться до правды и найти убийцу? Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мейр из Исттауна»