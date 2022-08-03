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Мейр из Исттауна (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
9.12021, Mare of Easttown 7 серий
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Кейт Уинслет в роли грубоватой женщины-детектива расследует убийство, а заодно разбирается с проблемами в личной жизни. Если вам нравятся психологические драмы с детективным уклоном, смотрите 1 сезон сериала «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с полицейской Мейр Шиэн, столкнувшейся с самым тяжелым делом в своей карьере — убийством молодой матери-одиночки. Мейр, переживающая тяжелые испытания, включая развод и трагедию в собственной жизни, должна найти в себе силы не только для раскрытия преступления, но и для борьбы с внутренними демонами.
Сможет ли Мейр докопаться до правды и найти убийцу? Смотрите сериал «Мейр из Исттауна» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- КЗРежиссёр
Крэйг
Зобел
- Актриса
Кейт
Уинслет
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ДСАктриса
Джин
Смарт
- Актриса
Энгаури
Райс
- Актёр
Эван
Питерс
- Актриса
Кейли
Спейни
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Дэвид
Денман
- ДДАктёр
Джон
Дуглас Томпсон
- ДТАктёр
Джо
Типпетт
- БИСценарист
Брэд
Ингелсби
- ГГПродюсер
Гордон
Грэй
- БИПродюсер
Брэд
Ингелсби
- КПХудожник
Кит
П. Каннингэм
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- НСМонтажёр
Наоми
Санрайз Филорамо
- БРОператор
Бен
Ричардсон
- ЛМКомпозитор
Леле
Маркителли