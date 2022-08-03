Мейр из Исттауна (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Мрачный детективный мини-сериал с Кейт Уинслет в роли полицейской, которой приходится открыть старое дело, прочно связанное с ее прошлым. В полиции маленького пенсильванского города Исттаун переполох — в новостях выступает Дон Бейли, мать девушки Кейти, пропавшей год назад. Женщина недовольна, что дело закрыли, так и не разобравшись, что произошло. Школьная подруга Дон, полицейская Мейр Шиэн, которая когда-то была местной баскетбольной звездой, вынуждена возобновить расследование. Пока она занята работой, бывший муж приглашает на церемонию помолвки со своей новой невестой всю семью Мейр, включая их дочь и внучку. А вскоре Исттаун потрясет жестокое убийство.


