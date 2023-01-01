Биография

Лара Флинн Бойл — американская актриса, известная своими ролями в кино и сериалах. Номинировалась на «Эмми». Благодаря подходу к выбору ролей получила звание принцессы независимого кино. Родилась в городе Давенпорте, штат Айова, 24 марта 1970 года. Уже с ранних лет Лара мечтала о творческой карьере. В детстве девочка испытывала проблемы с чтением, но постепенно смогла исправить ситуацию. Во многом ей помогли актерские курсы. В результате после школы Бойл поступила в академию искусств, где стала одной из лучших студенток. Поначалу карьера буксовала — Ларе Флинн Бойл доставались или эпизодические роли, или сцены с ней вообще вырезали из фильмов на монтаже. После фильма «Полтергейст-3» актриса попала на радары продюсеров, а сериал «Твин Пикс» прославил ее. В дальнейшем актриса участвовала в разнообразных проектах, от криминального кино и комедий до драм. Наиболее запоминающиеся роли были в фильмах «Равноденствие», «Счастье» и «Люди в черном — 2». Также снималась в популярных сериалах «Практика» и «Закон и порядок».