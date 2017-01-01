Жена (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Готовясь получить Нобелевскую премию по литературе, известный писатель говорит, что он не справился бы без жены. Но мало кто знает, что именно супруга писала его книги. Фильм «Жена» — пронзительная драма с блистательной Гленн Клоуз.



Знаменитый литератор Джозеф Кастельман вместе с женой Джоан и взрослым сыном Дэвидом едет в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии. Однако Джоан будто бы не рада за мужа, хотя пытается всем доказать обратное. Вскоре к ней обращается скандальный биограф по имени Натаниэль Боун. Он приглашает ее на дружеский разговор, в котором делится своей смелой теорией — Боун считает, что Джоан написала большую часть, если не все работы, выходившие под именем ее мужа.



Что на самом деле связывает уважаемую семейную пару и найдет ли Джоан в себе силы поведать всю правду, расскажет фильм «Жена», смотреть онлайн который можно на Wink.



