Жена (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Готовясь получить Нобелевскую премию по литературе, известный писатель говорит, что он не справился бы без жены. Но мало кто знает, что именно супруга писала его книги. Фильм «Жена» — пронзительная драма с блистательной Гленн Клоуз.
Знаменитый литератор Джозеф Кастельман вместе с женой Джоан и взрослым сыном Дэвидом едет в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии. Однако Джоан будто бы не рада за мужа, хотя пытается всем доказать обратное. Вскоре к ней обращается скандальный биограф по имени Натаниэль Боун. Он приглашает ее на дружеский разговор, в котором делится своей смелой теорией — Боун считает, что Джоан написала большую часть, если не все работы, выходившие под именем ее мужа.
Что на самом деле связывает уважаемую семейную пару и найдет ли Джоан в себе силы поведать всю правду, расскажет фильм «Жена», смотреть онлайн который можно на Wink.
Жена смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаШвеция, Великобритания, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD, SD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- Режиссёр
Бьорн
Рунге
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актёр
Джонатан
Прайс
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актёр
Макс
Айронс
- Актриса
Энни
Старк
- Актёр
Гарри
Ллойд
- Актриса
Элизабет
Макговерн
- ЮВАктёр
Юхан
Видерберг
- КФАктриса
Карин
Франц Корлоф
- РКАктёр
Ричард
Кордери
- Сценарист
Джейн
Андерсон
- МУСценарист
Мэг
Уолицер
- Продюсер
Клаудия
Блюмхубер
- Продюсер
Джейн
Андерсон
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Красиков
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- ДШАктёр дубляжа
Денис
Шалдин
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- КГХудожник
Кэролайн
Греббелл
- ММХудожник
Мартин
МакНи
- ТБХудожница
Триша
Биггар
- УБОператор
Ульф
Брантос
- ЖПКомпозитор
Жослин
Пук