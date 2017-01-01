Жена
Жена

Жена (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.62017, The Wife
Драма96 мин16+

О фильме

Готовясь получить Нобелевскую премию по литературе, известный писатель говорит, что он не справился бы без жены. Но мало кто знает, что именно супруга писала его книги. Фильм «Жена» — пронзительная драма с блистательной Гленн Клоуз.

Знаменитый литератор Джозеф Кастельман вместе с женой Джоан и взрослым сыном Дэвидом едет в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии. Однако Джоан будто бы не рада за мужа, хотя пытается всем доказать обратное. Вскоре к ней обращается скандальный биограф по имени Натаниэль Боун. Он приглашает ее на дружеский разговор, в котором делится своей смелой теорией — Боун считает, что Джоан написала большую часть, если не все работы, выходившие под именем ее мужа.

Страна
Швеция, Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жена»