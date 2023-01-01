Биография

Гленн Клоуз – актриса кино и театра, продюсер, сыграла более 80 ролей, является обладательницей 2 премий «Золотой Глобус», 3 премий «Эмми» и «Тони», а также 6 раз была номинирована на премию «Оскар». Широкую известность получила благодаря яркой актерской игре в картинах «101 далматинец», «Опасные связи», «Роковое влечение». Будущая актриса родилась в штате Коннектикут. Ее отец был медиком, а мать занималась общественной деятельностью. Детские годы Гленн прошли в Конго, куда перевели ее отца в качестве управляющего медицинской клиникой. Для получения среднего образования девочку отдали в школу-интернат в Швейцарии. Затем она поступила в Колледж Вильгельма и Марии, где обучалась театральному искусству и антропологии. Первые роли Гленн Клоуз сыграла во время учебы на сцене театра Говарда Скаммона. Дебют актрисы состоялся на Бродвее, ее тепло приняли зрители и высоко оценили критики. Карьера в кино началась в 35 лет. Первая роль была сыграна в картине «Мир по Гарпу», после этой работы ее сразу номинировали на «Оскар». Затем Глен Клоуз снялась в фильме «Большое разочарование», которая сделала ее еще более востребованной и известной. Мировая слава пришла к артистке после съемок в киноленте «Роковое влечение» в 1987 г. Через год она приняла участие еще в одной успешной картине «Опасные связи». В фильме «Таинственный Альберт Ноббс» она предстала в образе мужчины и вновь покорила зрителей. В этой картине она не только исполнила роль, но и стала продюсером.